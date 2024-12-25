Gözler Erdoğan'daydı... Asgari ücrete ek zam gelmedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında sonucu, Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla duyurdu. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yaparak rakamın 17 bin 2 kiradan 22 bin 104 liraya yükselttiklerini açıkladı.

İşçiye reva görülen sefalet ücretine Özgür Özel, Müsavat Dervişoğlu, Hüseyin Baş gibi siyasi parti liderlerinin yanı sıra birçok ünlü isimde tepki gösterirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çevrildi. Ancak Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam açıklaması gelmedi.

Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldıklarını savunan Erdoğan, “Yeni işverenin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma, teşkilatımızın mensuplarına sizlerin aracılığıyla sevgilerimi gönderiyorum.

Şam'ın kahraman evlatlarını, zulme ve zalime boyun eğmeyen evlatlarını şahsım, partim ve ülkem adına saygıyla selamlıyorum, zaferleri hayırlı olsun diyorum. Bizleri bu günlere eriştiren, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşturduğunu gösteren rabbimize hamt olsun.

MÜHİMMAT FABRİKASINDAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Patlamanın hemen ardından bakanlarımızı Karesi ilçesine gönderdik. Patlamayla ilgili tahkikat başlatıldı. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum.

AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kazakistan'da Azerbaycan uçağının düştüğünü büyük üzüntü ile öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Aynı şekilde Balıkesir'de bir TIRın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı. Bunların içinde yoğun bakımda olanlar var. Bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsür öğrencimizin bakımı devam ediyor. Allah acil şifalar versin.

MHP'YE TEŞEKKÜR

AK Parti 23. bütçemizin de meclisimizin onayına mazhar olmasının memnuniyeti içindeyiz. 2025 yılı bütçesinin ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. TBMM Genel Kurulu'na Sayın Meclis Başkanımız ve Milletvekillerine, AK Parti Grup Başkanlığına ve başkanvekillerine de katkıları için şükran sunuyorum. MHP Grubu'na da teşekkür ediyorum.

Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında 2025 bütçesinin detaylarını kamuoyuna arz etmiştik.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında 2025 bütçesinin detaylarını kamuoyuna arz etmiştik. CHP'nin amacı iktidara ortak olmak değil, gemilerini yürütmenin, şişirilmiş faturaların derdindeler. Belediye diyince aklına ilk yemek geliyor. Borçlarını ödemek gibi alışkanlıkları yok. SGK'ya en çok borcu olan 10 belediyeden 7'sinin CHP'ye ait olması tesadüf değildir.

Bağırsanız da çağırsanız da kaçış yok. SGK'ya olan borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz. Yetimin öksüzün hakkını size konserlerde, şarap turlarında yedirtmeyiz. Borçlarını ödemeye gelince güvercine dönenler, iş asgari ücrete gelince şahin kesiliyorlar. Her tarafı tel tel dökülen bir muhalefetle karşı karşıyayız.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarını dün tamamladı. Net miktar 22 bin 104 lira olarak belirledi. Bu rakam net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözüne bir kez daha sadık kaldık. Yeni işverenin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.

CHP meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz ne yaptıysak muhalefete rağmen yaptık.

Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize odaklanacağız. Daha müreffeh ve güçlü Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçesini aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz. Parlamento hizmet yeridir.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ ÇOK BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YÖNETECEĞİZ"

Enflasyon düşüyor, ihracat yükseliyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizmde rekor kırıyor. Büyümemiz kesintisiz devam ediyor. Bütün bu veriler Türkiye'nin büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır ve gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz. Önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz.

Yarım asırdır siyaset sahnesindeyiz. Gölümüzden ne geçiyorsa dilimize de o yansıdı. Zihnimizin derinliklerinde ne varsa zikrimiz de o oldu. Kürsüde başka meydanda başka, yuriçinde başka yurtdışında başka konuşanlardan asla olmadık.