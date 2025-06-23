Gözler Göztepe'de: Bu kez Anderlecht geldi

Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'de kadronun önemli oyuncularına Avrupa ekiplerinden teklifler yağıyor.

Belçika ekibi Anderlecht, Brezilyalı golcü Romulo'nun ardından bu kez orta saha Anthony Dennis için harekete geçti.

Belçika basınında çıkan haberlere göre Anderlecht'in Nijeryalı orta saha oyuncusu için Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi ile görüştüğü ve şartları sorduğu öğrenildi. Anderlecht'in 20 yaşındaki futbolcu için 3,5 milyon euro vermek istediği ifade edildi.

Önce altyapısına transfer olup, 2023-2024 sezonu ortasında A takıma dahil edildiği Göztepe ile geçen sezon 37 maça çıkan Anthony Dennis 2 asist yaptı.