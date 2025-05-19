Gözler Merkez Bankası’na çevrildi: Perşembe günü kritik veriler açıklanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Gözler Merkez Bankası’na çevrildi: Perşembe günü kritik veriler açıklanacak

Piyasada gözer Merkez Bankası’nın açıklayacağı verilere çevrildi. Merkez Bankası, Perşembe günü yılın enflasyon raporunu duyuracak.

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminleri kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Karahan, bankanın yıl sonu ve sonraki iki yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Sunumda küresel ekonomideki son durum ve yurt içindeki enflasyon gelişmeleri de önemli yer tutacak.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 24 OLMUŞTU

Yılın ilk enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 24 olarak belirlenmişti. Gelecek yıl için yüzde 12 seviyesinde korunmuştu. Enflasyon hedefinin 2027 yıl sonunda ise yüzde 8'e gerilemesi öngörülmüştü.

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