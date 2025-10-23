Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün yılın yedinci faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak kurulun kararı saat 14.00’te duyurulacak. Eylül ayındaki toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekilmişti.

Piyasalardaki beklenti Ekim ayında da faiz indiriminin devam etmesi yönünde. AA'ya göre birçok yerli ekonomist, politika faizinin 100 baz puan indirimle yüzde 39,5'e çekilmesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.

Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi kuruluşlar da 100 baz puanlık indirim bekliyor.

Morgan Stanley, Societe Generale, ING ve Citi 150 baz puanlık indirimle faiz oranının yüzde 39'a ineceğini öngörüyor. Capital Economics ise 250 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Ekim ayı faiz kararı, 16 ayın ardından geçen ay yeniden yükseliş gösteren enflasyon verisinin ardından geldiği için önemli görülüyor.