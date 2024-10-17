Gözler Merkez Bankası'nda. Faiz kararı için geri sayım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor. Kurul 10'ncu faiz kararını saat 14'te açıklayacak.

Merkez Bankası Politika faizini en son mart ayında artırmış ve yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı. Faiz kararıyla ilgili ankete katılan ekonomistler Merkez Bankası'nın bu ay da pas geçip, yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağı yönünde öngörüde bulunmuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in son açıkladığı enflasyon verisinin yüzde 50'nin altına inmesiyle birlikte, Merkez Bankası'nın bu kararı enflasyonun üzerinde bir faiz oranının korunmasına neden olacak.

Hem Türkiye'deki hem de yabancı ekonomistler Merkez Bankası'nın bir sürpriz yapmayacağı görüşünde.