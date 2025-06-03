Gözler Osimhen'de: Teknik direktörü 4 takımın adını açıkladı

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Gözler Osimhen'de: Teknik direktörü 4 takımın adını açıkladı

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in trasnferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla Süper Lig'e damga vuran süper yıldız Victor Osimhen'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı kırmızılılar Osimhen'in kararını vermesini beklerken Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'den de açıklama geldi.

BBC Sport Africa'ya konuşan Chelle, Osimhen'in transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Victor Osimhen, bana göre dünyanın en iyi forveti. Rusya maçında oynamayacak, çok yoğun bir sezon geçirdi. Gerçek şu ki bir transfer dönemi var. Bu dönemde onun gibi bir oyuncu %100 odaklanamıyor. Onu fiziksel ve ruhsal olarak korumam gerekiyor, çünkü belki de transfer olur. Belki Manchester United gibi bir kulüp. Ya da belki Chelsea, Barcelona veya Real Madrid. Bu yüzden buna odaklanması gerekiyor."

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