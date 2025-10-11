Gece saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen konser soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı'ndan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni istedi.

Yavaş yaptığı açıklamada, "Konuyu yeni öğrendim. Ancak içeriği konusunda fazla bir bilgiye sahip değilim. Bunu öğrendikten sonra yarın sabah konuyu inceleyeceğim" demişti.

Gözler ise Mansur Yavaş'ın saat 12.00'de yapacağı açıklamaya odaklandı.

