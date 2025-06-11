Gözler yarında! CHP'den İmamoğlu için kritik çağrı...

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta basın toplantısında bir bilirkişinin kritik davalarda görev yapmasına dikkat çekmek için kullandığı ifadeler üzerine açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Basın toplantısındaki sözleri ile "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ettiği ileri sürülen İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, 27 Ocak'ta Saraçhane’de düzenlediği "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında bir bilirkişinin adını vererek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, şunları söylemişti:

"Evet Sayın Cumhurbaşkanı; sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, siz de binlerce bilirkişi arasından, nokta atış S. bey bilirkişisini bulan yargı mensupları oldukça, bir davanın öncesinde ya da yürüyen sürecin öncesinde, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok. Bu kadar yük taşıyacağına, kendini sadece milletin sandıktaki vicdanına emanet ettiğin an rahatlayacaksın. Yastığa başınızı koyduğunuzda huzurla uyumak kadar güzeli yoktur."

İLK DURUŞMA SİLİVRİ'DE

Bu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında, İBB’ye açılan davalara sürekli aynı bilirkişinin atandığını aktararak söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu’nun "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşma, yarın saat 10:30’da, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonlarından birinde görülecek.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Silivri Marmara Açık Cezaevi 2 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek olan davaya ilişkin çağrıda bulundu.

Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarın saat 10.30'daki dava için çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

"Milletimizle birlikte milletimizi savunmak için Silivri'de olacağız! Tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Adalete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. 12 Haziran Perşembe 10.30 Silivri Marmara Açık Cezaevi 2 No'lu Duruşma Salonu."