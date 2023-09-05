Gözlerdeki o hisse dikkat

Diyabet çağın baş belalılarından biri olmayı sürdürüyor. Erken belirtileri genellikle fark edilmediğinden hayati risk taşımaya başlıyor. Peki diyabetin erken belirtileri neler? İşte o ayrıntılar…

Gözlerdeki o hisse dikkat

Uzmanlar, hiç kimsenin aynı olmadığını, bu nedenle yaşanan semptomların da birbirinden farklı olabileceğini öne sürüyor.

Mayo Clinic'ten sağlık uzmanları, olası diyabet semptomlarının anlaşılmasının erken teşhis ve tedaviyi kolaylaştırdığını, bu sayede diyabet sebebiyle ortaya çıkan komplikasyonları önlemeye yardımcı olabileceğinizi belirtiyor. Ayrıca ömür boyu daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğinizi de vurguluyor. Üstelik, yüksek kan şekeriniz varsa ve kendinizi hasta hissediyor, karın ağrısı ve ishal durumuyla karşılaşıyorsanız hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz konusunda uyarıyor.

Tansiyon düşmesi, göz bozukluğu gibi nedenlerle sıklıkla gözden kaçan ve önemsenmeyen bu semptom, aslında farkında olmadığınız bir diyabet hastalığının belirtisi olabilir.
Diyabete sahip olan birçok kişinin yaşadığı en yaygın semptomlar arasında susuzluk, sık idrara çıkma, yorgun hissetme ve ani kilo vermedir.

Kolayca gözden kaçabilecek bir diğer semptom ise bulanık görme

Diğer belirtiler ise şöyle:
Genital kaşıntı veya pamukçuk

Kesiklerin ve yaraların iyileşmesinin uzun sürmesi

Sık acıkma gibi belirtiler bulunur.

Uzmanlar, ayrıca kendinizi çok iyi hissetmiyorsanız veya belirtileriniz hızla ortaya çıktıysa bir sağlık servisinden acil randevu almanızı öneriyor. Herhangi bir diyaber semptomunuz bulunuyosa, doktorunuza başvurmanın yanı sıra diyabet için gerekli olan testleri yaptırmayı da aksatmamanız gerekiyor.

Mayo Clinic, diyabetin mikroplarla savaşma yeteneğini zayıflatarak diş etlerinde ve dişlerde enfeksiyon riskini artırdığını dile getiriyor. Diş eti çekilmesi, diş gevşemeleri, diş etlerinde yaralar ve iltihaplanma gibi sorunlarla karşılaşabileceğiniz konusunda uyarıyor.

Fazla su içmek, glikoz kontrolü için oldukça önemlidir. Vücudun daha fazla şekeri atmasını kolaylaştırır. Vücut besini şekere indirgediği için karbonhidrat alımı da verimli bir şekilde yönetilmeli

Ulusal Sağlık Servisi (NHS), tip 2 diyabet semptomlarından herhangi birine sahipseniz veya tip 2 diyabet olma riskiniz yüksek olabileceğinden endişeleniyorsanız bir hekime görünmeniz gerektiğine vurgu yapıyor.

Hiperglisemi olarak bilinen yüksek kan şekeri, tip 1 diyabetli ve tip 2 diyabetli, ayrıca gestasyonel diyabetli hamile kadınları etkiler. Uzmanlar, hipergliseminin, kişinin kan şekeri seviyesinin çok düştüğü hipoglisemi ile karıştırılmaması gerektiğini belirtiyor.

Kan şekeri düzeylerinin gün boyunca hafifçe yükselmesi ve düşmesi oldukça normal. Bu nedenle vücudunuzu iyi dinlemek, çok önemli…

İlk aşamada bir pratisyen hekimin tespit edebileceği, şüphelenebileceği bir diyabet riskini bir uzman danışmanlığında doğru bir seviyeye çekebilir, doğru tedavileri yürüterek hayatınızı sağlıklı şekilde yürütebilmenize de olanak tanır.

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