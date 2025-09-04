‘Gözleri Karadeniz’ umut verdi ama…

2025-2026 televizyon dizi sezonunun açılışını yapan atv’nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’, ekran yolculuğuna umut veren bir reytingle başladı ama önümüzdeki haftalarda ‘Kral Kaybederse’nin (Star TV) ve ‘Bahar’ın (Show TV) da yarışa katılmasıyla umut, hüsrana dönüşebilir.

Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.35 reytingle 2., AB’de aldığı 1.67 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 2.78 reytingle 3. oldu. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı dizi, şu an için ortalama bir reytingle sezona başlangıç yaptı. Dizinin yukarıda belirttiğim rakiplerine ek olarak bir de atv’nin gündüz kuşağı programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ve ‘Esra Erol’da’yı unutmamak gerekir. Hâlihazırda yaz döneminden devam eden ‘MasterChef Türkiye’ (TV8) de yine en güçlü rakiplerinden birisi.

Dizi, gece boyunca sosyal medyada da çok konuşuldu. Bakalım, dizinin rakiplerinin de yarışa katılmasıyla ilerleyen haftalarda neler olacak?

Uluslararası arenada yeni bir ses

Yönetmen ve senarist Setenay Acı, senaryosunu kaleme aldığı kısa metraj filmi ‘Olasılık’ ile uluslararası festivallerde yer almaya hazırlanıyor. Şiddet döngüsüne dikkat çeken Acı, filmi bir farkındalık projesi olarak tanımlıyor. Film; hayvanlara, çocuklara ve kadınlara yönelik baskıya karşı güçlü bir duruş sergilerken insanın yarattığı yıkıma karşı insanın iyileştirici gücünü sahneye taşıyor.

Kadrosunda Görkem Kenanoğlu, Özlem Emre Kaya, Cemal Kaygusuz, Muharrem Şimşek, Meryem Asan, Engincan Üsküplü, Ayhan Karakaya, Sezgin Bektaş, Yaren Sarıkaya, Furkan Çakmak, Şadiye Nur, Sena Toper, Hakan Kalabalık ve Tevfik Kutay gibi isimlerin bulunduğu film, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki galada ilk kez seyirciyle buluştu.

Görüntü yönetmenliğini Ömer Faruk Güneş ve Onur Şener üstlenirken filmde Taksim Saint Antuan Kilisesi, Karacabey Longoz Ormanları ve Bursa Arkeoloji Merkezi gibi tarihi ve doğal mekânlar öne çıkıyor. Ayrıca Türkiye Vegan Derneği, Özgün Tutar ve Linas Korta’nın katkılarıyla hazırlanan stok görseller filme zenginlik katıyor.

Berna Tan’dan ‘Yıkılmak Yok Öyle’

Dillere pelesenk olan ‘Kına’ şarkısıyla milyonların sevgilisi haline gelen Berna Tan, yepyeni bir yorumla ‘Yıkılmak Yok Öyle’yi Tan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Turgut Taşçeşme’ye, müziği Uğur Bayar’a ait şarkının düzenlemesini Ersin Ertürk yapmış. Şarkıyı özellikle Emrah’ın sesinden dinlediğimizde çok sevmiştik. Berna Tan da kendine has yorumuyla şarkıyı yeniden diriltmiş.

Berna Tan, harika bir çalışmaya imza atmış. Şarkı, her ne kadar arabesk bir eser olsa da dinlerken yormuyor. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.