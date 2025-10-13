Yeniçağ Gazetesi
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin'deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin'deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi

Atv'nin büyük ilgi gören dizisi "Gözleri KaraDeniz"in Rize, Çamlıhemşin'deki setinde çekim bungalovuna ayı girdi, olayda kimse zarar görmedi. Dizinin kadrosuna Kadir Çermik, Evrim Doğan ve Eslem Akar katıldı; yeni karakterler Maçari ailesinin çevresini derinleştirerek hikâyeye soluk getirecek.

Taner Yener Taner Yener
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 1

Atv'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler dizisi "Gözleri KaraDeniz"in setinde bu kez kameraların dışında heyecan verici ve sıra dışı bir olay yaşandı.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 2

Dizinin çekimlerinin sürdüğü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çekim mekânı olarak kullanılacak olan bir bungalova yiyecek arayan bir ayı girdi.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 3

Olay anında boş olan bungalova giren ayı, içeride büyük hasara yol açarak etrafı darmadağın etti.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 4

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Bungalova gelen set ekipleri, karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililerle iş birliği içinde hızla harekete geçen ekip, bungalovu aynı gün içerisinde eski hâline getirmeyi başardı.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 5

Yaşanan bu olayda kimseye zarar gelmezken, Karadeniz'in vahşi doğası kendini bu kez set ortamında gösterdi ve "Ayı da 'Gözleri KaraDeniz' hayranı çıktı" dedirtti.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 6

Bu sıra dışı olayın yanı sıra, dizinin kadrosuna hikâyeyi derinleştirecek üç güçlü oyuncu daha katıldı.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 7

Yeni karakterler, Rize'deki Maçari ailesinin çevresini genişleterek hikâyeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 8

ÜÇ YENİ GÜÇLÜ KARAKTER HİKAYEYİ DEĞİŞTİRİCEK

Kadroya katılan deneyimli oyunculardan Kadir Çermik, dizide Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olan Ali Kemal karakterine hayat verecek. Güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu karakteriyle dikkat çekecek.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 9

Evrim Doğan ise Ali Kemal’in bir yaş küçük kız kardeşi olan Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. Kardeşine bağlılığıyla bilinen Fethiye'nin kendi hayatına dair sakladığı sırlar, dizinin duygusal dengelerini kökten değiştirecek.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 10

Hikâyeye dahil olan üçüncü isim Eslem Akar ise Aslı karakterini canlandıracak. Ali Kemal’in kızı ve aynı zamanda Güneş’in çocukluk arkadaşı olan Aslı, yurtdışındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Rize’ye dönüyor.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 11

Artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapacak olan Aslı'nın dönüşü, Güneş’le geçmişten gelen güçlü bağların yeniden canlanmasına yol açacak.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 12

Yeni karakterlerin gelişiyle "Gözleri KaraDeniz"de fırtınaların yeniden esmesi bekleniyor. Dizi, yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 13

"GÖZLERİ KARADENİZ" KONUSU VE OYUNCULARI

Yeni dizi "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu bir hikâyeyi merkezine alıyor.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 14

Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil (Halit Özgür Sarı), Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 15

Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeğin peşinden İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar ve kaderi onu kardeşiyle bir hesaplaşmaya, aynı zamanda imkânsız bir aşka (Özge Yağız - Güneş Aydınay) sürükler.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 16

Senaryosu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınan dizide aşk ve mücadele iç içe geçiyor.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 17

Dizinin ana kadrosunda Özge Yağız (Güneş Aydınay), Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz), Mehmet Özgür (Osman Maçari), Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari) ve diğer güçlü isimler yer alıyor.

Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 18
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 19
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 20
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 21
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 22
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 23
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 24
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 25
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 26
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 27
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 28
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 29
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 30
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 31
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 32
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 33
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 34
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 35
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 36
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 37
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 38
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 39
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 40
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 41
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 42
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi - Resim: 43
