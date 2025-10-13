Atv'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen popüler dizisi "Gözleri KaraDeniz"in setinde bu kez kameraların dışında heyecan verici ve sıra dışı bir olay yaşandı.
Gözleri KaraDeniz'in Çamlıhemşin’deki setini ayı bastı! Oyuncular şaşkın: Kadroya bomba transferler geldi
Atv'nin büyük ilgi gören dizisi "Gözleri KaraDeniz"in Rize, Çamlıhemşin'deki setinde çekim bungalovuna ayı girdi, olayda kimse zarar görmedi. Dizinin kadrosuna Kadir Çermik, Evrim Doğan ve Eslem Akar katıldı; yeni karakterler Maçari ailesinin çevresini derinleştirerek hikâyeye soluk getirecek.Taner Yener
Dizinin çekimlerinin sürdüğü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, çekim mekânı olarak kullanılacak olan bir bungalova yiyecek arayan bir ayı girdi.
Olay anında boş olan bungalova giren ayı, içeride büyük hasara yol açarak etrafı darmadağın etti.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Bungalova gelen set ekipleri, karşılaştıkları bu manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Yetkililerle iş birliği içinde hızla harekete geçen ekip, bungalovu aynı gün içerisinde eski hâline getirmeyi başardı.
Yaşanan bu olayda kimseye zarar gelmezken, Karadeniz'in vahşi doğası kendini bu kez set ortamında gösterdi ve "Ayı da 'Gözleri KaraDeniz' hayranı çıktı" dedirtti.
Bu sıra dışı olayın yanı sıra, dizinin kadrosuna hikâyeyi derinleştirecek üç güçlü oyuncu daha katıldı.
Yeni karakterler, Rize'deki Maçari ailesinin çevresini genişleterek hikâyeye yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.
ÜÇ YENİ GÜÇLÜ KARAKTER HİKAYEYİ DEĞİŞTİRİCEK
Kadroya katılan deneyimli oyunculardan Kadir Çermik, dizide Osman Maçari'nin Rize'deki ortağı olan Ali Kemal karakterine hayat verecek. Güçlü bir iş insanı olarak karşımıza çıkacak olan Ali Kemal, Karadeniz'in sert doğasıyla uyumlu karakteriyle dikkat çekecek.
Evrim Doğan ise Ali Kemal’in bir yaş küçük kız kardeşi olan Fethiye rolüyle izleyiciyle buluşacak. Kardeşine bağlılığıyla bilinen Fethiye'nin kendi hayatına dair sakladığı sırlar, dizinin duygusal dengelerini kökten değiştirecek.
Hikâyeye dahil olan üçüncü isim Eslem Akar ise Aslı karakterini canlandıracak. Ali Kemal’in kızı ve aynı zamanda Güneş’in çocukluk arkadaşı olan Aslı, yurtdışındaki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Rize’ye dönüyor.
Artık Maçari Denizcilik'in hukuk departmanının başında görev yapacak olan Aslı'nın dönüşü, Güneş’le geçmişten gelen güçlü bağların yeniden canlanmasına yol açacak.
Yeni karakterlerin gelişiyle "Gözleri KaraDeniz"de fırtınaların yeniden esmesi bekleniyor. Dizi, yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında olacak.
"GÖZLERİ KARADENİZ" KONUSU VE OYUNCULARI
Yeni dizi "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'den İstanbul'a uzanan tutkulu bir hikâyeyi merkezine alıyor.
Karadeniz'in asi sularında büyüyen Azil (Halit Özgür Sarı), Türkiye'nin en kudretli ailesi Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu öğrenir.
Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeğin peşinden İstanbul'un karanlık dünyasına adım atar ve kaderi onu kardeşiyle bir hesaplaşmaya, aynı zamanda imkânsız bir aşka (Özge Yağız - Güneş Aydınay) sürükler.
Senaryosu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu tarafından kaleme alınan dizide aşk ve mücadele iç içe geçiyor.
Dizinin ana kadrosunda Özge Yağız (Güneş Aydınay), Halit Özgür Sarı (Azil Yılmaz), Mehmet Özgür (Osman Maçari), Ayten Uncuoğlu (Asiye Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari) ve diğer güçlü isimler yer alıyor.