atv’nin yeni sezon dizilerinden ‘Gözleri Karadeniz’, 16. bölümde sessiz sedasız final yaptı.

Başrollerini Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı’nın paylaştığı dizi, 2 Eylül Salı akşamı ekran yolculuğuna başlamıştı. Her ne kadar sezona erken başlasa da haftalar ilerledikçe güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı. Aldığı reytingler, ne yapımcıyı ne de kanalı tatmin etti. Önceki gün, izleyicisine veda etti. Tanıtımlara final fragmanı basılmadı. Dizinin başlamasıyla ekranın sağ köşesindeki ‘final’ yazısı, izleyiciyi şaşırttı. Bu tarz vedalara hep karşı çıktım. Dizi, böyle bir sonu hak etmedi. İzleyici, bunu asla unutmuyor.

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı, zaman zaman oyunculuklarıyla alkış aldılar, performanslarıyla beğeni topladılar. İkiliyi birlikte izlemek keyifliydi. ‘Gözleri Karadeniz’, iyi başlayıp hak etmediği bir sonla veda ederek Türk Televizyon Tarihi’nde iz bırakan yapımlar arasına girdi.

‘Yerinde Dur’un başarısı ödülle taçlandı

Demet Akalın ve Sefo’nun düet şarkısı ‘Yerinde Dur’, 2025 yılına damga vurdu. Şarkının bu kadar çok dinleneceğini kimse tahmin etmiyordu. Şarkı, insanları sarıp sarmaladı, listeleri altüst etti.

Şarkının yapımcısı Sony Music Türkiye de sanatçıların bu ulusal ve uluslararası başarısını ‘Diamond Plak’ ile onurlandırdı. Ödülü ikiliye, Sony Music Türkiye CEO’su Özden Bora takdim etti.

Toplamda 370 milyon dinlenmeye ulaşan şarkıyla anne kucağındaki bebeği, yoldaki şoförü, okuldaki öğrenciyi, evdeki ev hanımını, ofisteki çalışanı, plajdaki tatilciyi, sokaktaki simit satıcısını, inşaattaki işçiyi, tarladaki çiftçiyi… Kısacası her yaş grubundan insanı oynatıp eğlendirebilmek, kolay değildir. Demet Akalın ve Sefo, bunu birlikte başardı. Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı.

Alkışlar, bir kez daha Demet Akalın ve Sefo’ya... Bir de projeye inanıp hayata geçiren Sony Music Türkiye’ye…

Geleneksel tiyatronun gölgesinde buluşma

İstanbul’un kamusal alandaki en büyük kültür, sanat ve etkinlik mekânı Artİstanbul Feshane’nin kapıları, geleneksel tiyatronun renkli dünyasına açılıyor.

‘Karagöz, Artİstanbul Feshane’de’ programı, İBB Kültür Politikaları Tiyatro Birimi’nin çalışmaları doğrultusunda, geleneksel tiyatro alanında görünürlüğü artırmak ve bu mirası daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenleniyor.

Her Pazar geleneksel tiyatronun farklı dallarına ev sahipliği yapan Artİstanbul Feshane’de 21 Aralık’ta ‘Karagöz ve Zeytin Ağacı’, 28 Aralık’ta ise ‘Çelebi Komşuda’ adlı oyunlar ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.