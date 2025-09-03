Gözleri Karadeniz’in ilk bölümü beğenilmedi! Sosyal medyada eleştiri yağdı

Kaynak: Haber Merkezi
2 Eylül akşamı izleyiciyle buluşan Gözleri Karadeniz dizisinin ilk bölümü, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Başrol oyuncularının uyumu izleyicilerden övgü toplasa da, dizinin konusu “sıkıcı” bulunarak eleştirilerin hedefi oldu.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşkını merkeze alan dizi, geniş yankı uyandırdı. İzleyici dizinin konusunu “sıkıcı” buldu.

65t.webp

SOSYAL MEDYADA KARIŞTI

Dizi, sosyal medya platformlarında yoğun şekilde tartışıldı. Seyirciler, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın partner kimyasını beğenirken, konu ve işleniş hakkında olumsuz yorumlar da dikkat çekti. “Yakında biter”, “Heyecan yoktu, sarmadı”, “Şiveler başarısız, konu sıkıcı” gibi eleştiriler dikkat çekti.

99.webp

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Karadeniz’in hırçın sularında yetişen Azil, bir anda geçmişine dair sırlarla yüzleşir: O, Türkiye’nin güçlü ailelerinden Maçari’lerin kayıp varisidir. Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeği ararken İstanbul’un karanlık dünyasına adım atar. Kardeşiyle hesaplaşmalar, entrikalar, ihanetler ve imkânsız bir aşk, Azil’in hem güç hem de vicdan sınavıyla dolu yolculuğunu şekillendirir.

8o.webp

