Gözleri Karadeniz’in ilk bölümü beğenilmedi! Sosyal medyada eleştiri yağdı

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş’in (Özge Yağız) imkânsız aşkını merkeze alan dizi, geniş yankı uyandırdı. İzleyici dizinin konusunu “sıkıcı” buldu.

SOSYAL MEDYADA KARIŞTI

Dizi, sosyal medya platformlarında yoğun şekilde tartışıldı. Seyirciler, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın partner kimyasını beğenirken, konu ve işleniş hakkında olumsuz yorumlar da dikkat çekti. “Yakında biter”, “Heyecan yoktu, sarmadı”, “Şiveler başarısız, konu sıkıcı” gibi eleştiriler dikkat çekti.

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU

Karadeniz’in hırçın sularında yetişen Azil, bir anda geçmişine dair sırlarla yüzleşir: O, Türkiye’nin güçlü ailelerinden Maçari’lerin kayıp varisidir. Annesi bildiği kadının ölümüyle sarsılan Azil, gerçeği ararken İstanbul’un karanlık dünyasına adım atar. Kardeşiyle hesaplaşmalar, entrikalar, ihanetler ve imkânsız bir aşk, Azil’in hem güç hem de vicdan sınavıyla dolu yolculuğunu şekillendirir.