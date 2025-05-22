Gözleri ovalamak kör ediyor! Uzmanlar uyardı

Gözlerinizi kaşıntı ya da yorgunluk nedeniyle ovuşturmak, çoğumuz için masum bir alışkanlık gibi görünebilir. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu basit hareketin görme kaybına kadar varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ortaya koydu.

Londra Üniversitesi Göz Sağlığı Enstitüsü’nün Ophthalmology dergisinde yayımlanan yeni bir çalışması, göz ovalamanın kornea hasarına, enfeksiyonlara ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabileceğini gösterdi.

Uzmanlar, bu alışkanlığın göz sağlığını tehdit eden bir “sessiz düşman” olduğunu vurguladı.

GÖZ OVALAMANIN ZARARLARI NELER?

Göz ovalama, özellikle alerjik reaksiyonlar, yorgunluk veya kontakt lens kullanımı gibi durumlarda sıkça başvurulan bir refleks. Ancak bu hareket, göz yüzeyine ve korneaya ciddi zararlar verebildi.

Araştırmaya göre, gözleri sık sık ovuşturmak korneanın incelmesine ve “keratokonus” adı verilen bir hastalığa yol açabiliyor. Keratokonus, korneanın kademeli olarak incelip koni şeklinde deformasyona uğraması durumu ve ileri vakalarda görme kaybına neden olabilir.

Londra Üniversitesi’nden göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. John Dart, “Göz ovalama, korneaya uygulanan mekanik stres nedeniyle mikro yırtılmalara yol açabilir. Bu da hem enfeksiyon riskini artırır hem de korneanın yapısını bozar” dedi.

Ayrıca, göz ovalama bakteriyel ve viral enfeksiyonların göze yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Ellerimizle taşıdığımız mikroplar, göz yüzeyine temas ettiğinde konjonktivit gibi enfeksiyonlara veya daha ciddi durumlarda kornea ülserlerine neden olabildi.

Mayo Clinic’ten oftalmolog Dr. Muriel Schornack, “Özellikle kontakt lens kullanan bireylerde göz ovalama, enfeksiyon riskini katlayarak ciddi görme kayıplarına zemin hazırlayabilir” uyarısında bulundu.

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BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Ophthalmology dergisindeki çalışma, keratokonus hastalarının %80’inin düzenli olarak gözlerini ovuşturduğunu ortaya koydu.

American Journal of Ophthalmology’de yayımlanan başka bir araştırma, çocukluk çağında başlayan göz ovalama alışkanlığının, genç yetişkinlikte kornea problemlerine yol açma olasılığını %60 artırdığını gösterdi.

Ülkemizde alerjik konjonktivit ve göz kaşıntısı oldukça yaygın. Ancak hastalarımızın çoğu, kaşıntıyı gidermek için gözlerini ovuşturmanın uzun vadeli zararlarından habersiz.

X platformunda da göz ovalama konusundaki tartışmalar dikkat çekti. Bir kullanıcı, “Gözlerim kaşındığında ovuşturmadan duramıyorum, ama şimdi korktum” derken, başka bir kullanıcı, “Doktorum göz ovmanın korneamı incelttiğini söyledi, keşke daha önce bilseydim” yorumunu paylaştı.

Uzmanlar, bu tür paylaşımların farkındalığı artırdığını, ancak doğru bilgiye ulaşmak için mutlaka bir göz doktoruna danışılması gerektiğini vurguladı.

NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Uzmanlar, göz ovalama alışkanlığını azaltmak için birkaç temel öneride bulundu. İlk olarak, göz kaşıntısına neden olan alerjiler veya kuruluk gibi durumlar için bir göz doktoruna başvurulmalı.

Alerjik reaksiyonlarda antihistaminik damlalar, göz kuruluğunda ise yapay gözyaşı kullanımı etkili olabilir. Dr. Schornack, “Eğer gözlerinizi ovuşturma ihtiyacı hissediyorsanız, temiz ellerle nazikçe baskı uygulamayı deneyin, ancak sürtünmekten kaçının” dedi. Ayrıca, kontakt lens kullanıcılarının hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyması ve lensleri çıkarmadan önce ellerini iyice yıkaması gerektiği belirtildi.

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Çocuklara gözlerini ovuşturmamaları öğretilmeli. Ayrıca düzenli göz muayeneleri, potansiyel sorunları erken teşhis etmek için kritik önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle keratokonus gibi durumların erken dönemde fark edilmesi durumunda, çapraz bağlama (cross-linking) gibi tedavilerle görme kaybının önlenebileceğini belirtti.

GÖZLERİNİZİ KORUMAK ELİNİZDE

Göz ovalamak, masum bir alışkanlık gibi görünse de, görme kaybına kadar varan ciddi sonuçlara yol açabildi.

Bilimsel çalışmalar ve uzman görüşleri, bu alışkanlığın kornea hasarı, enfeksiyonlar ve kalıcı görme problemleriyle bağlantılı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Göz sağlığınızı korumak için kaşıntıya karşı doktor önerisi ile uygun tedavilere başvurun ve gözlerinizi ovuşturmaktan kaçınmanız önerildi.