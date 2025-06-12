Gözleri ovuşturmak kör ediyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Gözlerinizi sık sık ovuşturuyor musunuz? Bu masum gibi görünen alışkanlık, göz sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilir.

Göz Hastalıkları Uzmanları, gözleri fazla ovuşturmanın kornea dokusunun incelmesine ve ilerleyici bir göz hastalığı olan keratokonusun ortaya çıkmasına neden olabileceği konusunda uyardı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu alışkanlığın görme kaybına kadar varan ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koydu.

KORNEA VE KERATOKONUS NEDİR?

Kornea, gözün en önde bulunan saydam tabakasıdır ve ışığı odaklayarak net görmeyi sağlar. Ancak, bu hassas doku, genetik faktörler, alerjik reaksiyonlar veya mekanik travmalar nedeniyle zarar görebilir.

Keratokonus, korneanın incelmesi ve öne doğru sivrileşmesiyle karakterize bir hastalık. Bu durum, miyop ve astigmatizma gibi görme bozukluklarına yol açarak görüntülerin bulanıklaşmasına neden olur. İleri evrelerde ise kornea nakli gerekebilir.

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Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Faiq Cebrayilov, “Gözleri sık ovuşturmak, kornea dokusunun incelmesine yol açarak keratokonus riskini artırıyor. Özellikle alerjiye bağlı kaşıntılar nedeniyle bu alışkanlık daha tehlikeli hale geliyor” dedi. Cebrayilov, özellikle bahar aylarında polen alerjilerinin tetiklediği kaşıntıların bu alışkanlığı artırdığını ve korneaya zarar verebileceğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Uluslararası alanda yapılan çalışmalar, göz ovuşturmanın kornea yapısını kalıcı veya geçici olarak değiştirebileceğini gösterdi. American Journal of Ophthalmology dergisinde yayımlanan bir araştırmada, alerjik konjonktivit hastalarında göz ovuşturmanın keratokonus gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğu belirtildi.

Araştırma, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde başlayan bu alışkanlığın, kornea üzerindeki mekanik stres nedeniyle hastalığın ilerlemesini hızlandırabileceğini ortaya koydu.

İngiltere’de Moorfields Göz Hastanesi’nden Prof. Dr. David Gartry, “Kornea, gözün en hassas yapılarından biridir. Sürekli ovuşturma, kornea liflerini zayıflatarak yapısal deformasyonlara neden olabilir. Bu durum, erken teşhis edilmezse ciddi görme kayıplarına yol açabilir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti. Gartry, özellikle genetik yatkınlığı olan bireylerde bu alışkanlığın daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

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TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE ÖNLEMLER

Keratokonus tedavisinde erken teşhis hayati önem taşıyor. Hastalığın başlangıç aşamalarında gözlük veya yumuşak kontakt lensler yeterli olabilirken, ilerleyen durumlarda sert gaz geçirgen lensler veya korneal çapraz bağlama (cross-linking) gibi yöntemler uygulandı. Çapraz bağlama, kornea liflerini güçlendirerek hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefledi. İleri vakalarda ise kornea nakli kaçınılmaz hale gelebildi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, göz ovuşturma alışkanlığını azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Alerji Tedavisi: Alerjik konjonktivit gibi kaşıntıya neden olan durumlar için bir göz doktoruna başvurulmalı ve uygun ilaç tedavisi alınmalı.

Göz Sağlığı: Gözlerin sık kırpılması, gözyaşının korneayı nemlendirmesine yardımcı olur. Özellikle kuru ortamlarda bu alışkanlık edinilmeli.

UV Koruması: UV ışınlarından korunmak için kaliteli güneş gözlükleri tercih edilmeli.

Hijyen: Göz enfeksiyonlarını önlemek için eller sık yıkanmalı ve ortak havlu gibi eşyalar kullanılmamalı.

Gözlerinizi ovuşturmak masum bir alışkanlık gibi görünebilir, ancak kornea sağlığınızı riske atabilir.

Uzmanlar, özellikle gençlerde ve alerji hastalarında bu davranışın ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda hemfikir.