Havuç, kök kısmı yenilen, turuncu, sarı, mor ve kırmızı renk çeşitleri bulunan bir sebzedir. İçeriğindeki yüksek beta-karoten sayesinde vücutta A vitaminine dönüşerek göz sağlığını, bağışıklık sistemini ve cildi destekler. 100 gram havuç sadece 41 kalori içerir, bu yüzden diyet listelerinin vazgeçilmezidir. Antioksidan bakımından zengin olması nedeniyle yaşlanmayı geciktirici etkisi de bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN EN GÜÇLÜ SEBZE

Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda düzenli tüketimi göz doktorları tarafından önerilmektedir. A vitamini eksikliği olan kişilerde havuç tüketimi göz kuruluğunu giderir ve görme keskinliğini artırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KALKAN

Havuç İçerdiği C vitamini, potasyum ve antioksidanlar sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücudu korur. Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek isteyenlerin sofrasından havuç eksik olmamıştır. Havuç suyu özellikle kış aylarında sık tüketilirse enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürür.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA MUCİZEVİ ETKİ

Havuçtaki potasyum kan basıncını dengeler, lif içeriği ise kötü kolesterolü düşürür. Yapılan araştırmalarda haftada 5-6 kez havuç tüketenlerde kalp krizi riskinin yüzde 30’a yakın azaldığı gözlemlenmiştir. Kalp damar tıkanıklığına karşı doğal koruyucu olarak kabul edilir.

HAVUÇ ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Taze havuç sert, pürüzsüz ve parlak renklidir. Üzerinde çatlak, yumuşama veya yeşil lekeler varsa bayatlamış demektir. İnce ve uzun yerine orta kalınlıkta olanlar daha tatlıdır. Mor ve kırmızı havuçlar antioksidan bakımından daha zengindir. Organik tercih ederseniz pestisit kalıntısı riskini en aza indirmiş olursunuz.

HAVUCUN ZARARLARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Aşırı tüketim ciltte turunculaşmaya neden olabilir, bu durum zararsızdır ve tüketim azaltıldığında geçer. Şeker hastaları porsiyonu abartmamalıdır çünkü glisemik indeksi orta seviyededir. Havuç suyunu aç karnına fazla içmek bazı kişilerde mide yanmasına yol açabilir.

GÜNDE NE KADAR HAVUÇ TÜKETMELİYİZ?

Yetişkinler için günde 1 orta boy havuç veya 1 su bardağı rendelenmiş havuç idealdir. Çocuklar için yarım havuç yeterlidir. Kalp ve göz sağlığı için haftada en az 5 gün tüketilmesi önerilir. 1 büyük havuç günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 200’ünü karşılar.

EN LEZZETLİ VE FAYDALI TÜKETİM ŞEKİLLERİ

Çiğ olarak salatalarda rendelemek, haşlayıp zeytinyağı ve limonla yemek, taze sıkılmış havuç suyu içmek en faydalı yöntemlerdir. Pişirirken çok fazla haşlamayın çünkü A vitamini kaybı yaşanır. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı veya yoğurtla tüketmek emilimini iki kat artırır.

HANGİ YEMEKLERDE KULLANMALIYIZ?

Zeytinyağlı havuç yemeği, havuçlu kek, havuç tarator, mercimek çorbasına rende havuç, et yemeklerinin yanında havuç püresi, kısır ve yoğurtlu salatalarda vazgeçilmezdir. Havuçlu muffin ve smoothie’ler de hem sağlıklı hem lezzetlidir.

EVDE DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Havuçları yaprakları ile birlikte alırsanız yapraklarını hemen kesin çünkü yapraklar nemi çeker ve havuç kısa sürede buruşur. Buzdolabının sebzelik bölümünde delikli poşette 3-4 hafta taze kalır. Dondurucuda rendeleyip veya doğrayıp saklarsanız 10 aya kadar dayanır. Toprakta saklama yöntemiyle köy evlerinde 6 ay boyunca çürümeden muhafaza edilebilir.Havuç, ucuz, lezzetli ve ulaşılabilir bir süper besin olarak sofralarımızdaki yerini her zaman korumalı. Turuncu mucizeyi hayatınızdan eksik etmeyin!