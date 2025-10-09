Gözlerin gizli düşmanı ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

İngiltere'deki University College London (UCL) ve Moorfields Göz Hastanesi'nden araştırmacıların yürüttüğü büyük ölçekli bir çalışma, hava kirliliği ile körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan glokom arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın başyazarı olan Profesör Paul Foster (UCL Göz Enstitüsü), kirliliğe en çok maruz kalan bölgelerde yaşayan kişilerin glokom geliştirme olasılığının daha düşük kirlilik seviyelerine sahip bölgelerde yaşayanlara göre yüzde 18 daha fazla olduğunu belirtti.