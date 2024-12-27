Gözlerin sürekli kaşınması hangi hastalıkların habercisi? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Göz kaşıntısı, hemen hemen herkesin zaman zaman yaşadığı bir rahatsız olduğu biliniyor. Ancak bu durum sürekli hale geldiğinde, gözlerdeki kaşıntı bir hastalığın belirtisi olabileceğinin altı çizildi.

GÖZ KAŞINTISININ YAYGIN NEDENLERİ

Gözlerdeki kaşıntının birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar, kuru göz sendromu ve gözdeki yabancı cisimlerin varlığı gibi durumlar yer alır. Ancak kaşıntı sürekli hale geldiğinde, bu belirtiler daha ciddi göz hastalıklarının işareti olabilir.

1. Alerjik Reaksiyonlar ve Göz Alerjisi

Alerjik göz hastalıkları, gözlerdeki kaşıntının en yaygın nedenlerinden biridir. Polen, ev tozu, hayvan tüyleri veya bazı kimyasallar gibi alerjenlere karşı duyarlı olan bireylerde gözlerde kaşıntı, kızarıklık, sulanma ve şişlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yılmaz, "Alerjik göz hastalıkları, özellikle bahar aylarında daha sık görülür. Bu hastalık, gözdeki kaşıntının yanı sıra, gözlerde kızarıklık, sulanma ve yanma gibi belirtilerle de kendini gösterebilir. Alerjilerde genellikle antihistaminik göz damlaları ve oral ilaçlar kullanılarak tedavi sağlanır" diyerek, göz alerjilerine karşı alınabilecek tedavi ve önlemler hakkında bilgi verdi.

2. Kuru Göz Sendromu

Kuru göz sendromu, gözyaşı üretiminin yetersiz olduğu veya gözyaşlarının hızlı bir şekilde buharlaştığı bir durumdur. Bu sendrom, gözlerde kaşıntı, yanma, batma hissi, bulanık görme gibi şikayetlere yol açabilir. Kuru göz sendromu, genellikle bilgisayar ekranına uzun süre bakma, klima ve hava kirliliği gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Akpınar, "Kuru göz sendromu, modern yaşamın yaygın bir sorunu haline gelmiştir. Özellikle dijital ekranlara uzun süre bakmak, gözyaşı üretiminin azalmasına neden olabilir. Kuru göz tedavisinde, yapay gözyaşı damlaları ve ortamın nemlendirilmesi önemli bir tedavi yöntemidir" şeklinde açıklamada bulundu.

3. Göz Enfeksiyonları ve Konjonktivit

Gözlerdeki kaşıntının bir diğer nedeni de göz enfeksiyonları. Konjonktivit (göz nezlesi), gözdeki zarın iltihaplanması sonucu kaşıntıya yol açabilir. Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar, gözlerde kızarıklık, şişlik, sarımsı akıntı ve kaşıntı gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca, gözlerdeki yabancı cisimler de kaşıntıya neden olabilir.

Göz Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Güler, "Konjonktivit, hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkabilir. Konjonktivit tedavisi, enfeksiyonun türüne bağlı olarak değişir. Bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik damlalarla tedavi edilirken, viral enfeksiyonlar genellikle kendi kendine iyileşir. Ancak tedavi edilmediği takdirde, enfeksiyon daha ciddi sorunlara yol açabilir" diyerek konjonktivitin tedavi süreci hakkında bilgi verdi.

4. Blefarit (Göz Kapağı İltihabı)

Blefarit, göz kapağının kenarlarının iltihaplanmasıdır ve kaşıntıya yol açabilir. Bu durum, gözdeki kirpiklerin çevresindeki bezlerin tıkanması ve iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Blefarit, gözde kaşıntının yanı sıra, kızarıklık, şişlik ve gözde yabancı cisim hissi gibi belirtilerle de kendini gösterebilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Kaya, "Blefarit, genellikle göz kapaklarını temiz tutarak ve düzenli olarak gözyaşı damlaları kullanarak tedavi edilir. Ayrıca, göz kapaklarına yapılan ılık kompresler de rahatlama sağlar. Tedavi edilmediği takdirde, blefarit kronikleşebilir ve ciddi göz problemlerine yol açabilir" açıklamasını yaptı.

5. Diğer Olası Nedenler

Gözlerdeki kaşıntı, bazı daha ciddi hastalıkların belirtisi de olabilir. Örneğin, gözdeki kaşıntı, bazı sistemik hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Şeker hastalığı (diyabet), tiroid hastalıkları ve otoimmün hastalıklar, gözlerde kaşıntı, kuruluk ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

GÖZLERDEKİ KAŞINTI CİDDİYE ALINMALI

Gözlerdeki kaşıntı, genellikle alerjiler, kuru göz sendromu veya enfeksiyonlar gibi yaygın nedenlerden kaynaklanmakla birlikte, bazen daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Gözlerdeki kaşıntı uzun süre devam ediyorsa veya şiddetliyse, bir göz doktoruna başvurmak önemli. Erken müdahale, ciddi göz hastalıklarının önlenmesine yardımcı olabilir.