Gözlerinizdeki o işaretlere aman dikkat

Uzmanlar kalp hastalıklarını erken teşhis etmenin hayati önem taşıdığını ısrarla söylüyor. İşte gözünüzdeki o işareti neden dikkat etmeniz gerektiğinin ayrıntıları…

KAYNAK: İHA
Gözlerinizdeki o işaretlere aman dikkat

Araştırmalara göre gözlerde bulunan 'ksantelazmalar' önemli bir rahatsızlığı işaret ediyor…

Kalp hastalıkları yaşamı tehdit eden en riskli hastalıklar arasında en üst basamakta. Göz ve göz çevresi vücudumuzda en hassas olan bölge. Göz etrafında ortaya çıkan sert, yapışkan sarı birikintilere ksantelazma deniliyor. Genellikle önemsiz görülse de yapılan araştırmalar bu durumun vücudunuzun " sağlıksız kolesterol düzeylerine " düştüğünü ve bunun da kalp hastalığının bir uyarı işareti olabileceğini bulmuşlardır.

KOLESTEROL DÜZEYİ

Kalp hastalığı , genellikle "kötü" LDL kolesterol ve atardamar duvarlarınıza yerleşen diğer maddeler nedeniyle kalbinize kan akışının kısıtlanması. Bu ateroskleroz olarak bilinir ve kesin olmamakla birlikte gözlerinizin çevresinde ksantelazmaya neden olan süreçle aynı olabilir.

Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, "Cildiniz üzerindeki sarımsı-turuncu, mumsu oluşumların" size "sağlıksız kolesterol düzeylerine sahip olduğunuzu söyleyebileceğini" diye açıklama yaptı.

Göz hekimi Doktor Nicole Bajic'e göre, sarı tortular "en sık" "üst göz kapaklarında ve göz kapaklarının buruna yakın iç kısmında" görülür. Doktorlara göre ksantelazmalara sahip olan herkes kolesterol veya kalp hastası değildir. Ancak bu durumu kontrol ettirmek önemli.

Kolesterol ve ksantelazmalar arasındaki bağlantı hakkındaki belirsizliğe rağmen, geçmiş araştırmalar ksantelazmalar ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiyi desteklemişti.

British Medical Journal'da yayınlanan bir çalışma, yamaların kalp krizini, kalp hastalığını ve hatta ölümü tahmin edebildiğini ortaya koydu.

KALP KRİZİNDEN ÖLÜM RİSKİ NE KADAR?

70 ila 79 yaşları arasındaki sarı benekleri olan erkeklerin kalp hastalığı riskinin, olmayanlara göre yüzde 12 daha yüksek olduğunu buldu. Aynı yaştaki kadınlarda ise yüzde 8.

GÖZ ÇEVRESİNE DİKKAT

Çalışma, sarı lekelerin yüksek kolesterol belirtisi olmasa bile, yine de kalp hastalığının bir işareti olabileceğini iddia ediliyor. Gözün renkli kısmı olan irisinizin etrafındaki soluk beyaz bir halka da yüksek kolesterolü gösterebilir.

iha

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