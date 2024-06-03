Gözleriyle kasiyere korku salan kadının filtreli fotoğrafları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gözleriyle kasiyere korku salan kadının filtreli fotoğrafları ortaya çıktı

Kozmetik mağazasının indiriminde gözlerini belerterek kasiyeri korkutan kadının filtreli fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.

Bir kozmetik zinciri firması tüm ürünlerinde yüzde 75 oranında indirim yaptı. Vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştururken kavgalar da meydana geldi.

İddiaya göre kozmetik firmasının mağazasında bir müşteri “gerizekalı” diyen mağaza çalışanının müdürüne “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” diyerek bağırmıştı.

Kadının gözlerini fal taşı gibi açması sosyal medyada gündem olmuştu.

Kasiyere gözleriyle korku salan kadının filtreli fotoğrafları olduğu iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, kadının bazı filtreli fotoğrafları kavga anındaki fotoğraflarıyla asla uyuşmuyor. İki fotoğraf arasındaki farkı tartışma da yarattı.

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NE OLMUŞTU?

Bir kozmetik zinciri ürünlerine yüzde 75 indirim yaptı. İndirimi duyanlar mağazalara koştu. Birçok şehir de izdihamlar yaşandı. Hem mağaza içi hem mağaza dışı kavgalar da meydana geldi.

Birçok ilde yaşanan izdiham ve kavga görüntüleri ise sosyal medyaya düştü.

SENİN ÇALIŞANIN BANA GERİZEKALI DİYEMEZ"

Mağazada bir müşteri, kendisine “gerizekalı” dediğini iddia eden mağaza çalışanının müdürüne “Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez” diyerek bağırdı.

Kadının gözlerini belerterek kasiyere bağırdığı anlar viral olmuştu.

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