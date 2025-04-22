Gözlük camlarında oluşan çizikleri yok etmenin yolu! Meğer çok kolaymış

Gözlük kullananların en büyük sorunlarından biri de camlarda oluşan çiziklerdir. Görüş kalitesini düşüren bu çizikler için aslında çok basit bir çözüm olduğu ortaya çıktı! Eskiden beri bilinen bu yöntem sayesinde gözlük camlarınız ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak.

İhtiyacınız Olan Tek Şey: Diş Macunu!

Evet, yanlış duymadınız! Gözlük camlarınızdaki hafif çizikleri gidermek için ihtiyacınız olan tek şey, beyaz ve aşındırıcı özelliği olmayan bir diş macunu. Jel veya beyazlatıcı özellikli diş macunlarından kaçınmanız önemlidir.

İşte Adım Adım Uygulama:

Gözlüğünüzü Temizleyin: Öncelikle gözlüğünüzü mikrofiber bir bezle nazikçe temizleyerek toz ve kirden arındırın. Diş Macununu Uygulayın: Bez veya parmağınızın ucuna küçük bir miktar (bezelye büyüklüğünde) diş macunu sıkın. Çizikli Bölgeye Nazikçe Sürün: Diş macununu çizikli bölgeye dairesel hareketlerle yaklaşık 20-30 saniye boyunca nazikçe sürün. Aşırı baskı uygulamamaya özen gösterin. Durulayın: Gözlüğünüzü ılık suyla nazikçe durulayın. Tüm diş macununun temizlendiğinden emin olun. Kurutun: Temiz ve yumuşak bir mikrofiber bezle gözlüğünüzü nazikçe kurulayın.

Nasıl Çalışıyor?

Beyaz ve aşındırıcı olmayan diş macunları, içerdiği hafif aşındırıcı partiküller sayesinde cam yüzeyindeki ince çiziklerin kenarlarını nazikçe pürüzsüzleştirerek çiziklerin görünürlüğünü azaltır.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: