Gözlük hırsızlığı kamerada

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe ilçesi Küçükyalı Çınar Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 17.30 civarında gerçekleşti. İddialara göre, bir kadın müşteri kılığında optik dükkânına girdi. Bir süre boyunca gözlükleri deneyip çıkaran şahıs, satıcının diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek beğendiği iki yüksek fiyatlı gözlüğü çantasına koyup dükkândan ayrıldı. Bir süre sonra gözlüklerinin eksik olduğunu fark eden dükkân sahibi Süleyman Karakurt, güvenlik kameralarını izleyerek hırsızlığı yapan kişinin kimliğini belirledi ve durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

Mağaza sahibi Süleyman Karakurt, "Dükkânda başka bir müşterimle ilgileniyordum. Kadın içeriye girdiğinde benimle konuşmadan direkt gözlüklere yöneldi ve denemeye başladı. Bana sadece etiket fiyatları hakkında soru sordu. Daha sonra kapıya doğru ilerlerken telefonu çaldı ve mağazadan ayrıldı" dedi.