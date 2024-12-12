Gözlüklerinden kurtulmak isterken gözlerini kaybetti

Eskişehir'de özel araçlarda makam şoförlüğü yapan Samet Söğütözü, 2021 yılında Ankara'da bir özel hastaneye 'göz içi lens' ameliyatı olmak için başvurdu. Miyop rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullanan Söğütözü, 6 aylık periyotlarla muayene olduktan sonra 2022 yılı Haziran ayında ameliyat oldu.

Özel hastaneden aynı gün taburcu edilen Söğütözü'nde bir gün sonra net görememe ve ağrı şikayetleri başladı. Ameliyat sonrası olabilecek komplikasyonlar olduğunu söylenen Samet Söğütözü, memleketi Eskişehir'e döndükten 5 gün sonra görmemeye başladı. Kontrolde, Söğütözü'nün sağ gözünün görme yetisini kaybettiği, sol gözünde ise yüzde 90 oranında görme kaybı oluştuğu belirlendi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Ankara'daki özel hastane ve operasyonu yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulunan Samet Söğütözü, hukuk mücadelesi başlattı. Gözlerindeki miyop rahatsızlığı nedeniyle gözlük kullandığını ve ameliyatla bundan kurtulmak istediğini belirten Söğütözü, "Gözlük kullanıyordum ve yola gittiğimde gözlükle alakalı bir sıkıntım yoktu. Birkaç kez lens takmayı denedim ama olmadı. Ankara'da bir özel hastanede doktorumla görüşüyorduk, bana göz içi lens önerdi. Otobüs ve minibüs kullanıyorum, uzun yola gidiyorum.

Cinayeti canlı yayında itiraf etmişti! Müge Anlı'daki yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Öğretmen karısını 22 bıçak darbesiyle öldürdü! Kan donduran detay: Cinayetten birkaç saat önce 'av bıçağı' araması yapmış

Doktorum da bana, 'risk yok, 10 milyonda 1, 3 günde iyi olur, 5'inci gün işinin başına dönersin' dedi. Aynı anda iki gözümden de ameliyat oldum ve hemen çok kısa bir sürede taburcu ettiler. Sabah kadar gözlerimde kum dökmüş gibi çok büyük bir acı vardı. Ertesi sabah gittiğimde kontrol edip, iyi olduğunu söyledi. Eskişehir'e geldim, 5 gün sonra sabah kalktığımda gözlerimin komple buğulaştığını fark ettim. Yanımda refakatçi olmadan hiçbir şekilde yürüyemiyordum. Amcamla beraber Ankara'ya gittim. Doktorumuza durumu anlattık, inceleme yaptı ve 'ilk defa başıma bu geldi' dedi. Doktora güvendiğim için ameliyat yaptırdım, 5'inci gün gözlerim hiç görmedi" dedi.

'EVDEN DIŞARI BİLE ÇIKAMIYORUM'

Artık çok sevdiği mesleğini yapamadığını ve özgürlüğünün elinden alındığını anlatan Söğütözü, "2,5 yıldır hem araç kullanamıyorum hem de hiçbir şey yapamıyorum. Ameliyatın başarılı gerçekleşmediğini tahmin ediyorum. Bu sebeple doktoru ve hastaneyi dava ettim. Gözlerimi kaybetmişim, bu saatten sonra bana 100 trilyon verseler, gözler gittikten sonra ne işe yarar? 81 ili geziyordum, özgür bir insandım. Gözlüklerimle de iyiydim.

Bana 'risk yok, 3 günde iyi olacak, 5'inci günde araba kullanacaksın' diyerek, beni kandırmalarına gerek yoktu. Şu an sağ gözüm hiç görmüyor. Sadece ışık var ve detay yok. Sol gözüm ise yanımdan babam geçse tanımayacak derecede. Yüzde 10-15 şeklinde görüyor. Bu işi yaparken 81 ili geziyordum, insanları gezdirmeyi seviyor ve işimi severek yapıyordum. Şimdi gözlerim bu şekilde olduktan sonra evden dışarı bile çıkamıyorum. Yanımda refakatçi olmadan çarşıya bile zor iniyorum” diye konuştu.

KURUL, SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Samet Söğütözü'nün başvurusu sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılırken, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, operasyonu gerçekleştiren doktor Prof. Dr. N.Ç. hakkında bilirkişi rapor aldı. Raporda, ameliyat sonrası gelişen durumun (görme kaybı) bir cerrahi komplikasyon olduğu ve aynı seansta iki gözün ameliyat edilmesi ile ilişkisi olmadığı sonucuna varılarak, 'şikayete konu olan ameliyatın tıp kurallarına uygun olduğu' tespiti yapıldı. Kurul, Prof. Dr. N.Ç. hakkında tanı, tetkik, takip ve tedavisinde herhangi bir ihmali ya da kusurunun olmadığını belirterek soruşturma izni verilmedi. Samet Söğütözü kurul kararının ardından avukatı aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne doktor hakkında soruşturma izni verilmesi için itirazda bulundu.

'HER İKİ GÖZDE YOĞUN REAKSİYON OLUŞTU'

Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nca savunması alınan Prof. Dr. N.Ç., ameliyat sonrasında ilk günden beklemedik sorunlar çıktığını belirterek, "Her iki gözde yoğun reaksiyon oluştu. Tedavi edebilmek için oldukça yoğun bir tedavi süreci başladı. Hastada göz içi basıncını düşürmek için kullanabildiğim ilaç kalmayınca oral olarak kullanılabilecek gliserini zaman zaman kullandım. Tüm tedavilere rağmen hastanın sağ gözündeki kornea ödeminin devam etmesi üzerine sağ göze endotel nakli açından değerlendirilmek üzere bu alanda oldukça tecrübeli olan üniversite hastanesi doçentine danışarak hastayı yönlendirdim" dedi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ'NE DE DAVA AÇTI

Samet Söğütözü ayrıca ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. N.Ç. hakkında Eskişehir Tüketici Mahkemesi'ne tazminat davası açtı. İlk duruşmada mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyayla ilgili herhangi bir rapor veya ATK raporu alınıp alınmadığı, soruşturma izni verilip verilmediği, soruşturma izni verilmemesine yönelik davacı tarafça idare mahkemesine başvuru yapılıp, yapılmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı nisan ayına erteledi