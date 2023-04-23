Gözlükotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gözlükotunun faydaları dikkat çekti.

GÖZLÜKOTU NEDİR?

Kırlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları dantela eklindedir. Çiçekleri; ufak, beyazımtırak, mavi ve kırmızı benekli olup, yapraklarının ortasındadır. Çiçekleri, yaz aylarında toplanıp, kurutulur.

GÖZLÜKOTUNUN FAYDALARI

- Göz nezlesi ve göz iltihaplarını iyileştirir.

-Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

-Gözlerdeki batma hissini ve ışığa karşı aşırı duyarlılığı yok eder.

-Gözlerdeki akut ve kronik yangıları, göz yorulması ve benzeri rahatsızlıkları iyileştirir.

- Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrılarına iyi gelir.

-Sinüzite karşı etkilidir.

-Gözlükotu ciltteki yaraların iyileştirilmesinde etkilidir.

KULLANIM ŞEKLİ

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.

GÖZ OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Göz otu çayını demlemek için öncelikle 400 ml civarında su kaynatmak gerekiyor. Bir taraftan da demliğin içine 2 tatlı kaşığı kadar göz otu koyulmalı. Su kaynadıktan sonra demlikteki bitkinin üstüne eklenmeli ve çay demlenmeye bırakılmalı. Göz otu çayının ideal demlenme süresi ortalama olarak 5 ila 10 dakika arasındadır. Demleme tamamlandıktan sonra göz otu çayı taze olarak kullanılmalıdır.