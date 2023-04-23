Gözlükotu sinüzite iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gözlükotunun faydaları dikkat çekti.

Gözlükotunun sinüzite karşı etkili olduğunun altı çizildi.

SİNÜZÜT NEDİR?

Sinüsler yüz kemikleri ve kafatasının içine yerleşmiş boşluklardır. İçleri solunum yolu hücreleri ile döşelidir. Bu yapıların işlevleri arasında solunan havayı ısıtma, nemlendirme, yabancı partikülleri tutma, mukus salgılama ve bakterileri tutarak çoğalmasını önlemek yer alır

Sinüsleri örten hücre tabakasının iltihaplanmasına ise sinüzit denir. Sinüzitte sinüslerin ağzı ödemlenir ve tıkanır. Bunun sebebi hem bakteriler hem de virüsler olabilir.

KULLANIM ŞEKLİ

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.

GÖZ OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Göz otu çayını demlemek için öncelikle 400 ml civarında su kaynatmak gerekiyor. Bir taraftan da demliğin içine 2 tatlı kaşığı kadar göz otu koyulmalı. Su kaynadıktan sonra demlikteki bitkinin üstüne eklenmeli ve çay demlenmeye bırakılmalı. Göz otu çayının ideal demlenme süresi ortalama olarak 5 ila 10 dakika arasındadır. Demleme tamamlandıktan sonra göz otu çayı taze olarak kullanılmalıdır.