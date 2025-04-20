Göztepe 10 isimle yollarını ayırdı

Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselen Papara Göztepe'de, Hande Naz Sunar, Nursevil Gökbudak, İlayda Uçak ve kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu'nun sözleşmeleri uzatıldı.

10 İSİMLE YOLLAR AYRILDI

Göztepe'den yapılan açıklamada, 4 oyuncuyla birer yıllık sözleşme imzalandığını belirtilerek, açıklamada, takımdan ayrılan Duygu Ertaş Güncü, Melis Demir, Semra Özer, Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Helena Rousseaux, Berin Fırat, Miroslava Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan'a da emekleri için teşekkür edildi.