Göztepe 2-0 Konyaspor (Maç sonucu)

Kaynak: İHA
Göztepe 2-0 Konyaspor (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, Konyaspor'la karşı karşıya geldi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, evinde Konyaspor’u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada Fofana'nın topuk pasında Tijanic'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Slowik gole izin vermedi.

71. dakikada Jevtovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

85. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Heliton'un kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+6. dakikada Juan, rakibin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada beyaz noktanın başına geçen Romulo, topu ağlara gönderdi. 1-0

90+10. dakikada Juan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Matsuki, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

macsonucu1.jpg

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Ogün Bayrak, Ahmed Ildız (Victor Hugo dk. 74) Isaac Solet, Djalma Silva (İsmail Köybaşı dk. 74), David Tijanic (Kuryu Matsuki dk. 62), Romulo (Koray Günter dk. 90+10), Datro Fofana (Juan dk. 62)

Yedekler: Arda Özçimen, Emircan Seçgin, Nazım Sangare, İzzet Malak, Novatus Miroshi
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

aw326324-05.jpg

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Adil Demirbağ, Riechedly Bazoer (Filip Damjanovic dk. 88), Guilherme, Danijel Aleksic (Oğulcan Ülgün dk. 70), Marko Jevtovic, Alassane Ndao, Pedrinho (Melih İbrahimoğlu dk. 82), Yusuf Erdoğan (Hamidou Keyta dk. 82), Blaz Kramer (Umut Nayir dk. 70)
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Ufuk Akyol, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Romulo (dk. 90+8 pen.), Matsuki (dk. 90+10) (Göztepe)

Sarı kartlar: Romulo, Bokele, İsmail Köybaşı (Göztepe), Kramer, Bazoer, Recep Uçar (Teknik Direktör), Keyta (Konyaspor)

Son Haberler
Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı: Katiliyle ilk kez böyle karşılaştı
Şirin Elmas cinayetinde yeni görüntü ortaya çıktı
Alzheimer hastası yaşlı adam panikletti' Bakın nerede bulundu
Alzheimer hastası yaşlı adam panikletti' Bakın nerede bulundu
Zonguldak’ta park halindeki araç yandı
Zonguldak’ta park halindeki araç yandı
3 kişi tarafından darp edildi! Beyin kanaması geçirdi
3 kişi tarafından darp edildi! Beyin kanaması geçirdi
Göztepe 2-0 Konyaspor (Maç sonucu)
Göztepe 2-0 Konyaspor (Maç sonucu)