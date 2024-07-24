Göztepe 2-1 yenildi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Göztepe 2-1 yenildi

Slovenya'da kamp yapan Göztepe, Hırvat ekibi NK Istra'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Göztepe, Slovenya’daki kamp çalışmaları kapsamında oynadığı dördüncü ve son hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961’e 2-1 yenildi.

Bled Spor Parkı’ndaki mücadeleye Sarı-Kırmızılı ekip; Arda Özçimen, Djalma Silva, Taha Altıkardeş, Lasse Nielsen, Koray Günter, Nazım Sangare, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız, David Tijanic, Romulo Cardoso ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11’iyle başladı.

45. dakikada Dario Maresic’in penaltı golüyle geriye düşen Göztepe, 45+4. dakikada Cardoso'nun ayağından penaltı kaçırdı.

50'de Yalçın Kayan’ın penaltı golüyle eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 76. dakikada Matej Vuk’un sayısına engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti.

İzmir temsilcisinde yeni transfer Novatus Miroshi, ilk kez forma şansı buldu. Slovenya kampını yarın tamamlayacak olan Göztepe, Türkiye’ye dönecek.

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