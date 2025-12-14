Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Gaziantep FK-Göztepe mücadelesiyle devam etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede İzmir ekibinin ilk yarıda Janderson ile bulduğu gol, elle oynama gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı golsüz eşitlikle noktalandı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, Mohamed Bayo ile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Göztepe, 69. dakikada Janderson ile golü bularak öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 82. dakikada Juan ile 1 gol daha buldu ancak bu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kalan sürede de başka gol çıkmayınca 90 dakika, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle noktalandı.

Göztepe, bu sonuç ile birlikte 29 puana yükseldi. Gazinantep FK ise 23 puanda kaldı.