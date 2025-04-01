Göztepe 49 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise perşembe günü 49 yıllık yarı final hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan Göz-Göz, kupada en son 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri 49 yıldır son 4'ü göremedi.

Son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda çeyrek final oynayan, bu sezon aynı başarıyı yakalayan Göztepe, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek yarım asır sonra ilki başarmak istiyor.

2 HAFTA ARAYLA KARŞILAŞACAKLAR

Göztepe, ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalmasına rağmen derbi galibiyetleriyle sükse yapan, son olarak geçen cumartesi günü Galatasaray'ın namağlup ünvanına evindeki derbiyi 2-1 kazanarak son veren Beşiktaş'ı bu sezon ikinci kez alt etmeye çalışacak.

Göz-Göz rakibiyle Süper Lig'de sezonun ilk yarısında yine İstanbul deplasmanında oynadığı maçı 4-2 kazanarak sezonun ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları ligde ise kupa eşleşmesinden 2 hafta sonra 19-20 Nisan hafta sonunda konuk edecek.