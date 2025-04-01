Göztepe 49 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Kaynak: DHA
Göztepe 49 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe Türkiye Kupası’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. İzmir ekibi siyah beyazlıları mağlup ederek 49 yıl sonra ilk kez yarı finale yükselmek istiyor.

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise perşembe günü 49 yıllık yarı final hasretine son vermek için sahaya çıkacak.

Türkiye Kupası'nı daha önce 1969 ve 1970 yıllarında üst üste 2 kez kazanan Göz-Göz, kupada en son 1975-76 sezonunda yarı final oynadı. Sarı-kırmızılılar, 1967'de final, 1971'de de yarı finalde mücadele ettiği kupada 1976'dan beri 49 yıldır son 4'ü göremedi.

Son olarak 6 yıl önce 2018-2019 sezonunda çeyrek final oynayan, bu sezon aynı başarıyı yakalayan Göztepe, tek maç üzerinden oynanacak eşleşmede rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek yarım asır sonra ilki başarmak istiyor.

2 HAFTA ARAYLA KARŞILAŞACAKLAR

Göztepe, ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalmasına rağmen derbi galibiyetleriyle sükse yapan, son olarak geçen cumartesi günü Galatasaray'ın namağlup ünvanına evindeki derbiyi 2-1 kazanarak son veren Beşiktaş'ı bu sezon ikinci kez alt etmeye çalışacak.

Göz-Göz rakibiyle Süper Lig'de sezonun ilk yarısında yine İstanbul deplasmanında oynadığı maçı 4-2 kazanarak sezonun ligdeki ilk ve tek deplasman galibiyetini almıştı. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları ligde ise kupa eşleşmesinden 2 hafta sonra 19-20 Nisan hafta sonunda konuk edecek.

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