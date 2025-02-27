Göztepe 5 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Kaynak: İHA
Göztepe 5 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son hafta maçında Göztepe, Kasımpaşa’yı 5-0’lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü hafta maçında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Göztepe çeyrek finale yükseldi, Kasımpaşa kupaya veda etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

12. dakikada Nazım Sangare, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri çıkardı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

38. dakikada Victor Hugo, ceza sahası içi sol çaprazından son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Juan’ın ıskaladığı topa kale önünde Matsuki vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

46. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un sol taraftan ceza sahasına ortasında Matsuki, penaltı noktası yakınından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada Nazım Sangare’nin sağ taraftan içeri çevirdiği topta Kubilay Kanatsızkuş, ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-4
74. dakikada Doğan Erdoğan’ın orta sahadan uzun pasında Nazım Sangare sağ tarafta topu kontrol etti. Rakibini çalımlayarak ceza sahasına giren Nazım, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-5

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