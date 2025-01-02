Göztepe 52 yıl sonra bir ilki başarmak istiyor

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında cumartesi günü lider Galatasaray'a konuk olacak Göztepe rakibinin namağlup unvanına son verip 2025 yılına yenilgiyle başlatmayı istiyor. En yakın rakibine 8 puan fark atıp zirveye kurulan Galatasaray, 2024 yılında ligde tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. 11 Kasım 2023'ten beri yalnız 1 kez Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılıların bileği 19 Mayıs 2024'te iç sahadaki o sınavından sonra 17 maçtır bükülmedi. Galatasaray karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak Göz-Göz, renktaşına karşı deplasmanda son galibiyetini 1972-1973 sezonunda 1-0'lık skorla elde etti.

O sezondan sonra yaklaşık 52 yıl içindeki karşılaşmalarda bir daha İstanbul'da Galatasaray'ı yenemeyen Göztepe, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 9 maçını kaybetti. Galatasaray'la 1979-1980 sezonunda deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe bir daha puan alamadı. 1981-82'de Galatasaray'a 1-0 yenilen Göztepe, 1999-2000'de Ali Sam Yen Stadı'nda rakibine 2-0 mağlup oldu. Ardından 2001-2002'de Galatasaray'a konuk olan Göztepe o maçı 4-1 kaybederken, 2002-2003'te randevundan da 3-1 yenik ayrıldı. Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda tekrar yükselen Göztepe, Rams Park'ta da puan yüzü göremedi.

Süper Lig'e döndüğü 2017-2018'de Galatasaray'a İstanbul'da 3-1 kaybeden İzmir temsilcisi, 2018-2019'da 1-0, 2019-2020 ve 2020-2021'de 3-1, 2021-2022'de de 2-1'lik skorlarla boyun eğdi. Galatasaray'a karşı özellikle gurbette şeytanın bacağını kırmak isteyen Göztepe, rakibini yenip hem Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlemek hem de Galatasaray'ın unvanına zon vermek için mücadele edecek. Bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmaya çıkan Galatasaray 14 galibiyet elde edip sadece 2 kez berabere kaldı. Son 2 seneyi şampiyon bitiren Galatasaray bu süreçte evinde sadece Giresunspor ve Fenerbahçe'ye kaybetti.