Göztepe Adana'dan üç puanla dönüyor

Kaynak: İHA
Göztepe Adana'dan üç puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Adana Demirspor, konuk ettiği Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor ile Göztepe, Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaştı.

İzmir ekibi rakibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

3. dakikada Dennis'in savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Romulo'nun vuruşunda kaleci Deniz’den dönen meşin yuvarlağı, Kubilay kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada David Tijanic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Nilsen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

33.dakikada Nabil Alioui’un savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ali Yavuz Kol’un ceza sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Mateusz Lis’in üzerinden ağlarla buluştu. 1-2

49. dakikada Nabil Alioui sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Tayfun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

70. dakikada Nielsen sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasında Victor Hugo’nun şutunda top üstten auta çıktı.

74. dakikada sol kanattan Bünyamin'in ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Tayfun vuruşunda top savunmadan döndü.

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