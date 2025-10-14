Trendyol Süper Lig'de milli ara sonrası pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek 16 puana sahip üçüncü yenilgisiz Göztepe, rakibini son 5 maçta yenemedi.

Son olarak Alanyaspor'u 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonraki maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

Göztepe, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 2021-2022 sezonunda deplasmandan 2-2'lik beraberlik dönen İzmir ekibi, sahasındaki maçı 2-0 kaybetti.

Göz-Göz, geçen sezon da Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaramadı. Alanya'daki randevu 1-1 berabere sonuçlanırken, İzmir'de kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu.

Göztepe geçen sezon Alanyaspor'a yenilerek Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk puan kaybını da yaşamıştı.

SABRA MİLLİ MAÇTA SAKATLANDI

Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Benin Milli Takımı'na katılan ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da hazır olduğu kaydedildi.

Göztepe'de omzundan sakatlık geçiren sağ kanat Ogün Bayrak'ın ise tedavisine devam ediliyor.