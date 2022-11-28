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Yabancı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı. Atılan işaret fişeği Göztepe taraftarını yaralamıştı

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir derbisinde bir Göztepe taraftarının yaralanmasına neden olan yabancı maddelerin görevli ambulans şirketi şoförleri tarafından stat tuvaletine bırakıldığı tespit edildi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 02:32
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Göztepe Altay maçında atılan işaret fişeklerinin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı

Yabancı maddelerin stada nasıl sokulduğu ortaya çıktı. Atılan işaret fişeği Göztepe taraftarını yaralamıştı
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İzmir Valiliği, Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe – Altay Spor Toto 1. Lig müsabakası ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, maçın 19. dakikasında misafir tribününün bulunduğu kısımdan, işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı maddenin Göztepe taraftarlarına fırlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Fişeğin Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet ettiği ve yaralanmasına neden olduğu, Çakır'ın hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ifade edildi.

YABANCI MADDELERİ ÖZEL AMBULANS ŞOFÖRLERİ BIRAKMIŞ

Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından, misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığının belirlendiği ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarların tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Yapılan soruşturma neticesinde, sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kamera tespit çalışmalarında da ambulans şoförlerinin, 16.34'te iki sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları aktarıldı.

Sırt çantalarını misafir tribünü tuvaletlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K.'nın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D., E.Y ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi. (AA)

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