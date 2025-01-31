Göztepe Avrupa hedefi için kritik maçlara çıkacak

Kaynak: DHA
Göztepe Avrupa hedefi için kritik maçlara çıkacak

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe kritik viraja giriyor. İzmir ekibi ligde ve kupada önemli maçlara çıkacak.

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2'lik skorla mağlup olan Göztepe, Avrupa hedefi yolunda kritik haftaya girdi.

Sıralamada 34 puanla 5'inci basamakta yer alan sarı-kırmızılılar hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli sınavlar verecek. Pazar günü önce Gürsel Aksel Stadı'nda Alanyaspor'u konuk edecek Göz-Göz, 6 Şubat Perşembe günü ise Türkiye Kupası B Grubu'nda Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Kupa mesaisinin ardından 23'üncü haftada Bodrum FK deplasmanına çıkacak Göztepe ardından BAY takım olacak. Ligde ve kupada Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe 3 maçını da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Kupadaki ilk maçında deplasmanda Erzurumspor'u 1-0 yenen İzmir ekibi gruptan çıktığı takdirde çeyrek final vizesi alacak. Göztepe bir kupa zaferi elde ederse ligdeki sıralamasına bakmaksızın gelecek sezon ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek.

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