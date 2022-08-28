Göztepe'ye Bandırma'da Yasin'in golü yetmedi

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Beyçimento Bandırmaspor ile Göztepe, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısı kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.
Ev sahibi ekip 65. dakikada Sedat Şahintürk'le öne geçti. Göztepe bu gole yeni transferi Yasin Öztekin'le 68. dakikada karşılık verdi.
Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran Bandırmaspor, 89'da Atabay Çiçek'in attığı golle 3 puana ulaşan taraf oldu.
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