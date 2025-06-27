Göztepe beklenen transferi duyurdu: 2+1 yıllık imza

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Göztepe beklenen transferi duyurdu: 2+1 yıllık imza

Göztepe, 32 yaşındaki deneyimli stoper Allan Godoi'yi renklerine bağladı.

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir ekibi deneyimli stoper Allan Godoi ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Göztepe'nin paylaşımında, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" denildi.

2022/23 sezonundan bu yana Operario-PR takımdan oynayan Godoi, geçtiğimiz sezon 27 maça çıkmış, 1 gol ve 1 de asist kaydetmişti.

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