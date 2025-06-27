Göztepe beklenen transferi duyurdu: 2+1 yıllık imza

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir ekibi deneyimli stoper Allan Godoi ile 2+1 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Göztepe'nin paylaşımında, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Allan Godoi! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" denildi.

Allan Godoi Göztepe'mizde!???? pic.twitter.com/JnLGSDGXFD — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 27, 2025

2022/23 sezonundan bu yana Operario-PR takımdan oynayan Godoi, geçtiğimiz sezon 27 maça çıkmış, 1 gol ve 1 de asist kaydetmişti.