Göztepe - Beşiktaş 0 - 1

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe - Beşiktaş 0 - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10.dakikada Rashica'nın pasında Rafa Silva yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Silva'nın bu aynı zamanda Süper Lig'deki 9. golü oldu.

13.dakikada Tijanic'in uzaktan vuruşu direkten döndü.

34.dakikada Emerson'un vuruşunu Mert son anda kornere gönderdi ancak pozisyonda ofsayt kararı verildi.

Son Haberler
Emeklilerin huzur içinde yaşayabileceği 3 ilçe! Üstelik İstanbul'dalar
Emeklilerin huzur içinde yaşayabileceği 3 ilçe! Üstelik İstanbul'dalar
Zeynep Bastık konserinde İmamoğlu'nun mesajı okundu
Zeynep Bastık konserinde İmamoğlu'nun mesajı okundu
Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."
Bakanlık tek tek ifşa ediyor! Bir markanın daha satışı durduruldu... "Çok zararlı..."
Fatih Tekke skordan memnun oyundan değil
Fatih Tekke skordan memnun oyundan değil
Göztepe - Beşiktaş 0 - 1
Göztepe - Beşiktaş 0 - 1