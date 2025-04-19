Göztepe - Beşiktaş 0 - 1

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
10.dakikada Rashica'nın pasında Rafa Silva yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Silva'nın bu aynı zamanda Süper Lig'deki 9. golü oldu.
13.dakikada Tijanic'in uzaktan vuruşu direkten döndü.
34.dakikada Emerson'un vuruşunu Mert son anda kornere gönderdi ancak pozisyonda ofsayt kararı verildi.