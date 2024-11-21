Göztepe, Beşiktaş deplasmanlarında puana hasret kaldı

Kaynak: DHA
Göztepe, Beşiktaş deplasmanlarında puana hasret kaldı

Süper Lig’de Beşiktaş’ın ağırlayacağı Göztepe, siyah beyazlılara karşı deplasmanda oynadığı maçlarda puana hasret kaldı. İzmir ekibinin Beşiktaş deplasmanından son puanı 23 yıl önce almıştı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, rakibine karşı İstanbul'da istediği sonuçları alamadı. Rakibini son olarak 2001-2002 sezonunda Beşiktaş'ın eski stadı olan İnönü'de 2-1'lik skorla yenen Göztepe, o tarihten sonra deplasmanlarda ne galip gelebildi ne de puan alarak evine döndü. 27 Nisan 2001 tarihinde kazandığı maçın ardından Beşiktaş'la İstanbul'da 7 resmi maça çıkan Göztepe tüm müsabakaları kaybetti. İzmir ekibi, 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'a İnönü Stadı'nda 7-3 mağlup oldu.

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlıların yeni stadı Beşiktaş Park'ta rakibine 5-1 yenildi. 2018-2019'daki karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir ekibi 2019-2020'de İstanbul'da rakibine bu kez 3-0'lık skorla boyun eğdi. Göztepe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş Park'ta oynadığı maçları 2-1 kaybetti. Göztepe ayrıca 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'la Türkiye Kupası son 16 Tur'unda karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona ererken, Beşiktaş, Göztepe'yi seri penaltılar sonucu 3-1 yenip tur atladı.

İstanbul'daki son 8 maç şöyle:

2001-2002 Beşiktaş - Göztepe: 1-2

2002-2003 Beşiktaş - Göztepe: 7-3

2017-2018 Beşiktaş - Göztepe: 5-1

2018-2019 Beşiktaş - Göztepe: 1-0

2019-2020 Beşiktaş - Göztepe: 3-0

2020-2021 Beşiktaş - Göztepe: 2-1

2021-2022 Beşiktaş - Göztepe: 2-1

2021-2022 Beşiktaş - Göztepe: 3-1 (Türkiye Kupası)

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