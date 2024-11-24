Göztepe Beşiktaş'ı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Dolmabahçe'de tarihi galibiyet

Trendyol Süper Lig'deki son 3 maçında 1 puan alabilen Siyah beyazlılar, 13'üncü haftada Göztepe'yi konuk etti.

MAÇ SONUCU BEŞİKTAŞ 2 - 4 GÖZTEPE

90’ Gol… Beşiktaş 2-4 Göztepe (Tjanic)

82’ Gol… Beşiktaş 2-3 Göztepe (Fofana)

78' Beşiktaş'ta Gedson orta sahada topu kazanarak sol kanatta Semih ile topu buluşturdu. Semih sol ayağıyla yerden ceza sahasına çevirdi. Rafa Silva topun üzerinden atladı ve Immobile penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Top üstten dışarı çıktı.

77' Göztepe'de Ogün ve İsmail oyundan alındı. Yerlerine Nazım Sangare ile Miroshi dahil oldu.

75' Rafa Silva'nın sol kanattan arka direğe açtığı ortada Rashica dar alanda aşırttı ama top yandan dışarı çıktı.

64' Svensson, kendi yarı alanının solunda Juan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 63' Cher Ndour, orta alanda Matsuki'ye faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

59' Beşiktaş'ta Musrati ve Emirhan Topçu oyundan alındı. Yerlerine Ndour ve Immobile oyuna dahil oldu.

57' Göztepe'de Ogün sağ kanattan harika taşıyarak ceza sahasında bulunan Romulo'ya pas vermek istedi fakat savunmada Paulista harika bir müdahale yaparak tehlikeyi önledi.

54' Rafa Silva merkezden topu taşıyarak ceza sahasının sağında bulunan Rashica'ya yerden pas verdi. Rashica'nın sağ ayak üstüyle vurduğu şut uzak direğin yanından dışarı gitti.

52' Rashica, rakip yarı alanda Bokele'ye faul yaptı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 2-2 Göztepe

45' Rashica, sağ kanatta Juan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

43' Göztepe'de Solet oyuna devam edemedi. Yerine Victor Hugo dahil oldu.

42' Al Musrati'nin sağ kanattan arka direğe açtığı ortada Masuaku gelişine sol ayağıyla bir şut denedi top yandan dışarı çıktı.

41' Matsuki'nin kullandığı köşe vuruşuyla oyun yeniden hareketlendi.

32’ Gol… Beşiktaş 2-2 Göztepe (Taha)

19' Emirhan Topçu, orta sahanın solunda Matsuki'ye faul yaptı. Göztepe serbest vuruş kullanacak.

15' Juan, sol kanattan topu taşıyarak yaydan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Mert Günok topa sahip oldu.

12’ Gol… Beşiktaş 2-1 Göztepe (Bokele)

12' Göztepe'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde bulunan Bokele kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

12' Solet, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı fakat Uduokhai topa müdahale etti ve topu kornere gönderdi. Göztepe sağ kanattan korner kullanacak.

10’ Gol… Beşiktaş 2-0 Göztepe (Bokele) (KK)

10' Beşiktaş'ta Rashica, sağ kanattan topu taşıyarak hücum kaleye koşu yapana Semih Kılıçsoy'a derin top attı. Kalesinden açılarak topa müdahale etmek isteyen kaleci Lis, topu takım arkadaşı Bokele'ye çarptırdı. Sonrasında top ağlarla buluştu.

3’ Gol… Beşiktaş 1-0 Göztepe (Semih)

2' Romulo'nun yay sağından sağ ayak üstüyle çektiği şut yandan dışarı gitti. Beşiktaş aut kullanacak.

1' Maç başladı.

Takımla çalışmalara başlayan İmmobile'nin kadroda olacağı maçta, Muçi sakatlığı nedeniyle forma giymiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Solet, Matsuki, Juan, Romulo