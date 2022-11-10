Göztepe'ye Buca morali

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda iki İzmir ekibinin mücadelesinde Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup eden Göztepe adını 5. eleme turuna yazdırdı.
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir futbol sergileyen sarı kırmızılı takım sahadan 25. dakikada Kvasina ve 60. dakikada Atanga'nın golleriyle galip ayrıldı.
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