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Yok artık İsmail Köybaşı: Öyle bir gol attı ki, inanılmaz

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçında Göztepe Denizlispor'u farklı yenerken İsmail Köybaşı'nın attığı gol izleyenleri büyüledi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:53
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Göztepe Denizlispor'a fark attı, İsmail Köybaşı yıldızlaştı

Yok artık İsmail Köybaşı: Öyle bir gol attı ki, inanılmaz
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Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta maçında Göztepe, sahasında konuk ettiği Denizlispor'u 5-0 yendi.

Maçın yıldızı daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da forma giyen İsmail Köybaşı oldu.

33 yaşındaki futbolcusu İsmail Köybaşı, maçın 15. dakikasında müthiş bir golle takımını öne geçirdi.

Yasin Öztekin'in sol kanattan arka direğe yaptığı ortada göğüs kontrolü ile rakibini ekarte eden Köybaşı, topu havada makas vuruşu yaparak ağlara gönderdi. Bu gol tribünleri ayağa kaldırdı ve uzun süre alkışlandı.

İsmail Köybaşı 58. dakikada bir gol daha attı. Diğer goller ise Mamah, Kvasina ve Hasic'ten geldi.

Denizlisporlu Abdulkadir Sünger 54. dakikada kırmızı kart gördü.

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