Göztepe deplasman performansında Süper Lig’in dibinde

Kaynak: DHA
Göztepe deplasman performansında Süper Lig’in dibinde

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deplasman performansı ile Süper Lig’de alt sıralarda yer alıyor. İzmir ekibi deplasmanda sadece 7 puan toplayabildi.

Süper Lig'de evinde Eyüpspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Göztepe, deplasmanlarda en kötü performans gösteren 4 takımdan biri oldu. Dış saha maçları baz alındığında 7 puanla 16'ncı sıraya adını yazdıran Göz-Göz, gurbetteki tabloya göre düşme potasında yer aldı.

Göztepe ile birlikte 7 puan toplayan Sivasspor deplasmanlarda en kötü sonuçlara imza atan 3'üncü takım olurken, son iki sıra Hatayspor ve Adana Demirspor'dan oluştu.

Deplasmanlarda 13 maça çıkan Göztepe sadece Beşiktaş'ı 4-2 yendi. İzmir ekibi, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor ve Bodrum FK ile berabere kaldı. Göztepe, Samsunspor'a 4-3, Eyüpspor ve Kayserispor'a 1-0, Gaziantep FK ve Galatasaray'a 2-1, Başakşehir'e 4-1, Fenerbahçe'ye 3-2, Sivasspor'a da 3-1 kaybetti.

Göz-Göz sezonun ikinci yarısında büyük düşüş gösterdi. İlk devredeki 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, ikinci yarıdaki 8 müsabakadan 6 puan alabildi.

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