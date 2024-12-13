Göztepe düşme potasındaki rakiplere geçit vermiyor

Göz-Göz, 19'uncu sıradaki Adana Demirspor'u 3-1 yenerken, haftaya 17'nci giren Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Göz-Göz 16'ncı basamaktaki Alanyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar 15'inci durumdaki renktaşı Kayserispor karşısında maçı 3-0 galip tamamladı, 13'üncü Trabzonspor'u da 2-1 yendi.

Pazar günü ise 18'inci Hatayspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak Göztepe, Avrupa yolunda bir engeli daha aşabilmek için geri sayıma geçti. Göztepe, Hatayspor'la Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 4 maçtan sadece 1 kez galip ayrılabildi. İlk olarak Süper Lig'de rakibi ile 2020-2021 sezonunda karşı karşıya gelen İzmir ekibi evindeki müsabakayı 1-0 kaybederken, Hatay'daki maçı 3-2 kazandı. Göztepe, 2021-2022'deki iki karşılaşmayı da kaybetti. Hatayspor, Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0, evinde ise 2-1 kazandı.

GÖZTEPE'DEN SERT AÇIKLAMA: KABAK TADI VERDİ

Göztepe, pazar günkü rakibi Hatayspor'un maça Hakem Atilla Karaoğlan'ın atanması üzerine yaptığı açıklamaya karşılık verdi. Hatayspor cephesi Karaoğlan'ın Antalyaspor ile oynadıkları maçta sonucu etkilediğini ve Göztepe karşılaşmasında adalet görmek istediklerini dile getirdi.

Göztepe ise maç öncesi Hatayspor'un hakem açıklamasına tepki gösterip, "İlk yarının son haftalarına yaklaşmış olmamıza rağmen her maç öncesinde rakiplerimiz tarafından hakemleri etkilemek amacıyla yapılan açıklamalar artık kabak tadı vermeye başladı. Bu tür söylemlerin Türk futbolunun gelişimine hiçbir katkı sağlamadığı açıkça görülmektedir. Bu açıklamaların ardından aleyhimize verilen kararlar, eşit şartlarda mücadele etmemizi engellemektedir. Artık bu durumun tekrarlanmamasını ve futbolun yalnızca yeşil sahada oynanıp orada sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.