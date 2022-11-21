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Göztepe'de ayrılık. Tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1.Lig ekibi Göztepe'de Emre Çolak ile yollar ayrıldı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 13:50
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Göztepe Emre Çolak ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini açıkladı

Göztepe'de ayrılık. Tecrübeli oyuncu ile yollar ayrıldı
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Geçen hafta kadro dışı bırakıldığı ifade edilen Emre ile yapılan görüşmelerde sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 31 yaşındaki orta saha, Göztepe formasıyla 9 maça çıktı. Ancak Emre, sarı-kırmızılılarda gol atamayıp asist de yapamadı.

Eyüpspor'a yenilerek bu sezon 6'ncı mağlubiyetini yaşayan Göz-Göz'de moraller bozuldu. Ankara Keçiörengücü galibiyetinin ardından İstanbul'a yine 3 puan umuduyla giden Göztepe, 17 puanda kaldı.

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