Göztepe evinde Gaziantep FK berabere kaldı

Süper Lig’in 30’uncu haftasında Göztepe, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
42. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza sahasına giren Juan, sol ayağıyla kaleye sert vurduğu top kaleciden geri döndü. Romulo topa doğru hareketlenirken rakibi tarafından yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Romulo, sol köşeye sert vurdu. Köşeyi doğru tahmin eden Burak penaltıyı kurtardı.
48. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında kaleci Burak’ın uzun gönderdiği topu savunma arkasına sarkarak alan Halil, ceza sahasına girip sağ çaprazdan uzak köşeye sert vurdu. Meşin yuvarlak sol direğin dibinden ağlarla buluştu. 0-1
54. dakikada gelişen Göztepe atağında Lungoyi’nin sol kanattan arka direğe doğru ortaladığı top Boateng’in kafa vuruşunda yandan dışarı gitti.
78. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında ceza sahası yayının üzerinde Okereke’nin sağ köşeye ayağıyla sert vurduğu topu kaleci Luis kurtardı.
90+4. dakikada Juan, sol kanattan topu arka direğe doğru ortaladı. Nielsen’in kafayla kale sahasına indirdiği meşin yuvarlağı Kubilay, sol ayağıyla ağlara gönderdi. 1-1
90+6 dakikada ceza sahasında topla buluşan Tijanic, sağ ayağıyla yakın köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.