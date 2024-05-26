Göztepe fark attı. Kimse yanlarına yaklaşamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / DHA
Göztepe fark attı. Kimse yanlarına yaklaşamadı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, taraftar ortalamasında rakiplerinin açık ara önünde yer aldı.

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor'la birlikte adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, tribünde açık ara farkla şampiyon oldu. Yapılan araştırma sonucu sarı-kırmızılılar 16 bin 332 seyirciyle 1'inci Lig'de taraftar ortalaması en yüksek kulüp unvanını aldı.

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Göztepe'nin ardından Kocaelispor 8 bin 153 kişiyle 2'nci, finalde mücadele edecek Sakaryaspor ise 5 bin 705 taraftarla 3'üncü sıranın sahibi oldu.

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İç saha maçlarını yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'nda oynayan Göztepe birçok Süper Lig takımını da geride bıraktı.

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Göztepe'nin geçtiği en dikkat çekici Süper Lig ekibi ise Trabzonspor. Bordo-Mavili eki 16 bin 214 taraftar ortalamasıyla Göztepe'nin gerisinde kaldı.

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