Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti

Süper Lig ekibi Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara itiraz edeceğini açıkladı.

Göztepe, olaylı Fenerbahçe maçı sonrası aldığı cezalarla ilgili açıklama yaptı.

İzmir ekibi, PFDK tarafından aldığı cezalara itiraz edeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "22 Ağustos Perşembe günü açıklanan PFDK kararlarına ilişkin tüm itiraz haklarımızı kullanmak üzere gerekli çalışmalara başladığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

2 MAÇ KAPAMA CEZASI ALDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapatma cezası verdi.

Aynı maçta yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle sarı-kırmızılı kulübe kısmi tribün kapatma cezası verilirken, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçesiyle de 90 bin lira para cezası uygulandı.

Göztepe Kulübü görevlisi Fatih Özkan ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırı ve akreditasyon talimatına aykırı hareket ettiği için 90 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

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