Göztepe - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe - Galatasaray ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 37. haftasında Galatasaray İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor.

Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray saat 19.00’da Göztepe ile Gürsel Aksel Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Erkan Akbulut yapacak. Yunus Dursun, mücadelede 4. hakem olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo

Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Cuesta, Davinson, Jakobs, Berkan, Kerem Demirbay, Mertens, Frankowski, Ahmed, Morata.

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